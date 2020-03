Vacinação contra a gripe em Aparecida de Goiânia ocorre em 14 postos

A Campanha de Vacinação contra a Influenza em Aparecida de Goiânia continua nesta quarta-feira, 25, em 13 postos fixos, além do drive thru realizado na entrada do Aparecida Shopping. Mais de 20 mil pessoas já foram vacinadas na cidade em dois dias de campanha. Nesta primeira etapa, idosos e profissionais da saúde estão sendo imunizados. Para esta quarta-feira, Aparecida conta com cerca de três mil doses. O município aguarda nova remessa de vacinas pelo Ministério da Saúde.

O serviço de imunização contra a Influenza, em Aparecida, também está ocorrendo em abrigos de idosos e por meio de visitas domiciliares, quando se trata de idosos acamados ou com mais de 80 anos de idade e que tenha dificuldade de locomoção. O agendamento das visitas domiciliares estão ocorrendo pelo telefone 62 3545-5868.

Campanha

A Campanha de Vacinação contra a Influenza ocorre em três etapas: de 23/03 a 15/04 para idosos e profissionais de saúde, de 16/04 a 08/05 para professores, profissionais da força de Segurança e salvamento e portadores de Doenças Crônicas, e de 09/05 a 22/05 para crianças entre seis meses e seis anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade que estejam sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

Postos de vacinação desta quarta-feira (25/3)

São treze postos fixos, funcionando das 8h às 17h, e o drive thru, das 9h às 17h. Para receber a imunização é necessário levar documento pessoal e, caso seja profissional da saúde, documento que comprove a atuação. Confira os locais :

Escola Municipal Antônio Alves Neto

Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, Qd: 01 Jardim Riviera

Escola Estadual Jose Bonifácio da Silva

Endereço: Rua Saint Tropez, Campos Elíseos

CRAS do Jardim Tiradentes

Endereço: Rua 10, Jardim Tiradentes

Garagem da UBS Alto Paraíso

Endereço: Rua São Félix, Qd.46, Jardim Alto Paraíso

Escola Municipal Caraíbas

Endereço: Rua Vinhático, Qd.14, Setor Caraíbas

CMEI Vila Delfiore

Endereço: Rua Péricles, Qd.15, Lt.16, Vila Delfiore

Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Endereço: Rua MG 17, Qd.30, Lt.30, Madre Germana I

Escola Municipal Túlio Costa

Endereço: Rua Reno esquina com Avenida Itamarati, qd. 54, Setor Pontal Sul II

Escola Municipal Alexandre Garcia

Endereço: Rua Irmã Maria dos Anjos, Qd. 5, Parque Trindade II

Escola Municipal Jardim Olímpico II

Rua X-24, Qd. 12, Setor Tocantins

Escola Estadual Maria Joana de Jesus

Endereço: Avenida Edilberto Veiga Jardim, Rosa dos Ventos

EMEI Retiro do Bosque

Endereço: Rua das Pitangueiras esq/ com Tucumä, Retiro do Bosque

Igreja Católica Papillon Park

Endereço: Praça João XXIII, Papillon Park

Drive thru no Aparecida Shopping