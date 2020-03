3 dicas para lidar melhor com o isolamento social na quarentena

As medidas de isolamento social tomadas para conter aglomerações e consequentemente a expansão da pandemia do novo coronavírus mudaram e muito a rotina das pessoas e das cidades. Ficar em casa o máximo possível impõem-se como política de Estado capaz de salvar vidas, ao diminuir o ciclo de contaminação por Covid-19 e evitar o colapso da estrutura de saúde pública e privada no Brasil. Tudo isso também impacta a nossa saúde mental.

A importância de ficar em casa está mais do que clara. Todavia, as mudanças de hábitos bruscas geram reações diversas diante de um quadro social completamente inédito, mas principalmente ansiedade. Portanto, está todo mundo em processo de adaptação. Para entender melhor os efeitos psicológicos deste quadro de pandemia e isolamento social, o Aproveite a cidade, conversou com a psicóloga comportamental Bárbara Borghi.

Ela explicou que a “ansiedade está relacionada a este cenário inesperado e incerto, que além da ansiedade também gera angústia e desamparo, uma vez que estamos falando de uma situação nova que coloca em extinção muitos comportamentos que até então eram eficazes para lidar com a vida.” Segundo a psicóloga, é possível encontrar um lugar mais confortável para lidar com esse quadro, em que muita coisa está fora do nosso controle, responsabilidade e capacidade de resolução.

Com base na conversa com a psicóloga Bárbara Borghi, listamos três dicas para você se sentir mais confortável e colocar e cuidar da saúde mental.

1. Perceba melhor os efeitos do isolamento social

Pare e tente entender como você se sente neste contexto de isolamento social. Avalie o que está funcionando. Afinal, a rotina que você tinha antes mudou e ela não é mais funcional. Ou seja, não dá para sair e encontrar um amigo para desabafar, ir a uma festa para se divertir ou a um bar para espairecer. Tente encontrar o seu jeito de lidar com essa situação e qual nova rotina dá certo para você.

2. Mantenha o convívio social virtualmente

Continue tendo contato com as pessoas, mesmo que virtualmente. Mantenha a parte social da sua vida ativa usando a internet. Converse no Whatsapp, faça chamadas de vídeo, ligue para as pessoas que você gosta. Além disso, é um momento de resgatar o contato com familiares.

3. Desenvolva um projeto pessoal que te faça bem

Pense em um projeto pessoal que você ainda não havia conseguido colocar em prática. Pode ser ler um livro, fazer um curso ou assistir a lives que te ajudem a partir para a ação. Mas só vai ser legal se você fizer isso porque está gostando realmente de fazer. Sem cobrança ou sentimento de obrigação, combinado?!