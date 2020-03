Abraço à Distância: amigos projetam mensagens em prédios de Goiânia

Quem passa ou vive no Centro de Goiânia foi surpreendido nos últimos dias por projeções em prédios. Talvez você também tenha visto alguma foto nas redes sociais com frases positivas e apresentações culturais projetadas em edifícios da capital. Elas aparecem sempre entre 19h30 e 20h30 e são resultado do Projeto Abraço à Distância.

A iniciativa é encabeçada pela produtora Claudinha Fernandes, pelo VJ Paulinho Pessoa, o radialista Angelo Carniello, o designer Giovanni Paschoal e pela advogada Isadora Landi. As mensagens, que afagam o coração em tempos de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), são expostas também em lives no Instagram, feitas diariamente por Claudinha e Paulinho. Assim, quem não mora no Centro também pode apreciar.

Como a ideia surgiu e foi colocada em prática

Claudinha trabalha com diversos tipos de arte e mora no Centro de Goiânia. Na última semana, já diante das medidas restritivas que seriam tomadas para conter a pandemia de Covid-19 em Goiás, ela se juntou aos amigos para pensar como poderia transmitir positividade às pessoas. Desta forma, tiveram a ideia de fazer projeções em um prédio.

Com o sucesso das primeiras lives, que têm alcançado entre 800 e 900 espectadores, os amigos, que agora já formam um coletivo cultural, receberam mensagens de diversas partes do País e buscaram um local que chamasse mais atenção. Dessa maneira, começaram a projetar no Edifício Anhanguera, antigo Cine Capri, na Avenida Anhanguera. As projeções, feitas com dois projetores, ocupam o equivalente a seis andares do prédio. Ou seja, ficaram bem maiores e também mobilizaram mais a comunidade.

As palavras de esperança e fé, importantes nestes tempos de quarentena, o Projeto Abraço à Distância são alternadas com informações sobre saúde e higiene. Além disso, há homenagens a profissionais da saúde, da imprensa, da segurança, da limpeza e conservação do bem público, que seguem trabalhando em prol da comunidade. Claro, sempre lembram que as pessoas devem ficar em casa!

Claudinha Fernandes disse ainda que com o passar dos dias teve a ideia de colocar algo mais cultural nas projeções. Portanto, ganharam espaço apresentações de dança e obras de artistas goianos e de outros lugares do Brasil, que enviaram materiais para serem projetados.

Os abraços à distância, segundo o coletivo, não têm data para acabar. O projeto continuará acontecendo todos os dias, no mesmo horário, levando positividade em tempos de quarentena a Goiás e a todo Brasil, por meio das lives.

Projeto Abraço à Distância

Onde: Centro de Goiânia

Quando: Todos os dias, a partir das 19h30

Lives pelos perfis @claudinhafernandesprodutora e @vjpaulinhopessoa