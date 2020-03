Cachoeira do Indaiá: bom destino para se reconectar com a natureza

Para quem está em busca de um paraíso na terra, a Cachoeira do Indaiá, a poucos quilômetros da cidade de Formosa, é um excelente destino. Um verdadeiro refúgio para quem está em busca de paz e calmaria, mas também um deleite para quem está a procura de aventura, a cachoeira acolhe muito bem a todos os públicos, oferecendo cenários belíssimos e quedas d’água impressionantes.

O complexo de cachoeiras conta com uma trilha de aproximadamente 7,2 km (ida e volta). Ao chegar no lugar os visitantes logo se deparam com lindas paisagens, sendo possível apreciar vegetações nativas que compõem um ambiente que mais parece cena de filme. Vale muito a pena tirar um tempinho e levar a família ou os amigos até o lugar.

Conhecendo um pouquinho mais sobre a Cachoeira do Indaiá

Localizada no Parque Ecológico do Indaiá, esta é uma das cachoeiras mais bonitas na região de Formosa, que contribui ainda para a preservação de riquezas naturais dos entornos. Para se ter ideia, o parque conta com nada menos que 30 milhões de metros quadrados, abrigando também nascentes do rio Itiquira, vegetações nativas, animais selvagens e várias quedas d’água.

A Cachoeira do Indaiá é uma das mais bonitas, também conquistando o topo no ranking entre as mais visitadas. Sua queda não é tão alta, apresentando 15 metros de altura, mas garante um visual bem bonito para o lugar. O poço é perfeito para um banho revitalizante, com águas bem geladas e sem muita profundidade.

Para quem está em busca de pouco movimento, o ideal é ir durante o meio de semana, já que nos dias de sábado e domingo o fluxo de visitantes costuma ser maior. Em todo caso, a quantidade de pessoas não é exagerada e sempre dá para aproveitar um cantinho mais reservado com as pessoas que você gosta.

Após a Cachoeira do Indaiá, ainda é possível percorrer uma trilha e conhecer outras quedas mais a frente. A Cachoeira Véu de Noiva, por exemplo, fica nas proximidades e é mais um paraíso natural que merece ser contemplado, com 30 metros de queda d’água, sendo possível ainda praticar rapel em seus paredões.

Ao final da trilha é possível contemplar uma das vistas mais bonitas, chegando no Mirante do Salto do Itiquira, onde é possível ver uma das cachoeiras mais famosas do Brasil. Por ali a queda d’água é de 168 metros de altura, a maior do Centro-Oeste e uma das maiores de toda a América Latina.

Sem dúvida, fazer a trilha da Cachoeira do Indaiá é uma das melhores opções para quem curte momentos em meio a natureza e está em busca de um lugar para fugir da correria da rotina das cidades.

Serviço

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 17h

Valor da entrada: R$ 20