Caiado explica quarentena e diz que impactos econômicos são analisados 

O governador Ronaldo Caiado (DEM) fez uma publicação, no início da tarde desta quinta-feira (26/3), para esclarecer sobre o período de quarentena em Goiás. Além disso, o democrata explicou que o governo estadual estuda os impactos econômicos diante da pandemia do coronavírus.

“Precisamos esclarecer uma coisa: quarentena não é quarenta dias, muito menos quatro meses. Quarentena é o período em que nos colocamos em isolamento social. Aqui em Goiás, determinamos que ela permaneça até dia 4 de abril”, inicia o texto.

Caiado explica a partir desta data nem todo mundo poderá voltar à rotina, pois os setores [comércio e serviços] serão liberados gradualmente, como base em estudos técnicos. O texto continua: “’Mas, a partir daí [4 de abril], todo mundo vai poder voltar à sua rotina normal, Caiado?’. Não, minha gente. Vamos liberando os setores na hora certa, sempre tendo como embasamento uma visão cientifica e técnica.”

“Eu, mais do que ninguém, quero sair dessa crise com poucos óbitos e a economia restabelecida”, diz Caiado

Com o assunto de uma possível crise econômica em pauta, o governador reforça na publicação que nenhuma decisão é tomada de forma isolada, ou seja, cada medida adotada em Goiás passa por análise e um estudo dos possíveis impactos. Ele ressaltou que, mais do que ninguém, deseja sair desse momento com menos óbitos em Goiás e com a economia restabelecida.

Leia o trecho:

Nenhuma decisão aqui é tomada sem que analisemos todos os impactos possíveis. Tenham certeza, não estamos tratando os problemas de forma isolada, apenas estamos priorizando as ações. E escolhemos salvar vidas. Mas a economia não precisa trazer todo esse pânico generalizado. Eu, mais do que ninguém, quero sair dessa crise com poucos óbitos (para nossa imensa tristeza, uma paciente morreu hoje) e a economia restabelecida! E a melhor estratégia para que obtenhamos esse resultado é, sem dúvidas, o isolamento social.

Goiás tem primeira morte por coronavírus

Goiás registrou a primeira morte por coronavírus, nesta quinta-feira (26/3). Se trata de uma mulher, de 66 anos, moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A paciente tinha um histórico de viagens a Brasília. Ela estava internada em um hospital da cidade e foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde morreu. A idosa era hipertensa e também teve dengue recentemente.

Sobre a morte da paciente, Caiado escreveu: “Dia triste. Goiás registrou 1ª morte por coronavírus. Senhora de Luziânia, de 66 anos, hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, teve dengue recentemente. Não resistiu. Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família. Que Deus conforte o coração de todos.”