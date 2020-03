Caiado lamenta primeira morte por coronavírus em Goiás: “Dia triste”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), lamentou, na manhã desta quinta-feira (26/3), o registro da primeira morte por coronavírus no estado. O chefe do Executivo estadual enviou seus pêsames à família da vítima, uma idosa de Luziânia, e ofereceu seu apoio e solidariedade.

A mensagem foi publicada hoje no Twitter, por volta de 10h. Caiado confirmou o falecimento de uma idosa de 66 anos de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, que era hipertensa e diabética. Esta é a primeira morte por coronavírus registrada em Goiás.

Veja a publicação do governador na íntegra:

“Dia triste. Goiás registrou 1ª morte por coronavírus. Senhora de Luziânia, de 66 anos, hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, teve dengue recentemente. Não resistiu. Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família. Que Deus conforte o coração de todos.”

Além de Caiado, secretário de Saúde de Luziânia lamentou primeira morte por coronavírus

Em um vídeo, o secretário de Saúde de Luziânia, José Walter Marques, confirmou o falecimento da vítima do coronavírus e também prestou suas condolências.

Leia um trecho de sua fala:

“Dos cinco casos que foram acolhidos por último, foi informado que um foi positivo [para o coronavírus]. E é com imenso pesar que nós noticiamos o falecimento dessa senhora de 66 anos, que já havia outras patologias como hipertensão e problemas respiratórios crônicos. Foram feitas todas as medidas, foi entubada aqui no nosso município e transferida para a UTI do HDT, e lá ela faleceu. Nós estamos apresentando neste momento nossos sentimentos à família, e deixando a Secretaria e a Prefeitura Municipal de Luziânia para o que necessitarem.”

Além disso, o secretário afirmou que o município está tomando todas as providências no sentido de bloquear e testar os contactantes mais diretos da vítima que tenham sintomas de gripe, e também de afastar todos aqueles que “inadvertidamente tiveram contato” com a paciente.