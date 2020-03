Com 1º caso confirmado de covid-19, Silvânia começa pulverizar ruas

Com o primeiro caso confirmado de Covid-19, a Prefeitura de Silvânia, no Centro de Goiás, passou a pulverizar as ruas, calçadas de unidades de saúde, de escolas e demais prédios públicos onde a movimentação é maior. Para conter o avanço do coronavírus, a gestão municipal já havia instalado barreiras sanitárias na entrada da cidade; só moradores podem entrar no perímetro urbano.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a pulverização é feita por um trator e ao menos dois servidores. O produto usado é um composto de hipoclorito de sódio e água sanitária, analisado e liberado por uma farmacêutica. A limpeza começou nesta quarta-feira (25/3).

Silvânia tem primeiro caso confirmado de covid-19

A cidade teve o primeiro caso da doença confirmado nesta quarta-feira (25), por meio do boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Se trata de um paciente com histórico de viagem ao exterior, que apresentou sintomas no 3º dia de isolamento; o caso é acompanhado pelas equipes de profissionais da SMS.

Após a suspeita, foi coletado o exame pela equipe do SILAB e encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO). O laudo foi liberado ontem, confirmando as suspeitas iniciais das equipes. O paciente está em isolamento domiciliar, sem novos sintomas da doença e assistidos por nossas equipes de profissionais.

Com este caso, Goiás já soma 35 pacientes infectados pelo novo coronavírus. As confirmações foram registradas em Goiânia (15), Rio Verde (6), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (1), Catalão (1), Silvânia (1) e Luziânia (1). Três casos confirmados por um laboratório particular ainda aguardam a atualização do local de residência das pessoas.

Silvânia instala barreiras sanitárias na entrada da cidade

Na última segunda-feira (23/3), a Prefeitura de Silvânia instalou barreiras sanitárias para monitorar o acesso das pessoas ao perímetro urbano. Desde o anúncio da medida, somente moradores entram na cidade. De acordo com a gestão municipal, a restrição visa combater a propagação do coronavírus.

Conforme o decreto de nº 139/2020, expedido e publicado pelo Gabinete do prefeito Zé Faleiro, as Polícias Civil e Militar, além de militares do Corpo de Bombeiros Militar, revezarão nas abordagens. “A ação visa reter a entrada de pessoas não residentes na cidade”, diz o documento oficial.

Em Silvânia, também estão suspensas atividades turísticas e de lazer, como passeios ecológicos e atividades em atrativos naturais, como cachoeiras. A prefeitura determina ainda que não poderão ser realizados eventos em estádios e praças esportivas, além de festas e reuniões de qualquer tipo, que promovam a aglomeração de pessoas.