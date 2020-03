Goiânia tem 21 casos confirmados de coronavírus; Goiás soma 38

Subiu para 38 os casos de coronavírus confirmados em Goiás, sendo 21 deles em Goiânia. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), nesta quinta-feira (26/3). Até o momento, uma morte foi confirmada no estado. “Governo de Goiás, por meio da SES-GO, monitora sistematicamente suspeitas de novos casos”, diz o texto.

Veja abaixo a relação de quantidade de confirmações e as cidades:

Goiânia (21)

Rio Verde (6)

Anápolis (3)

Aparecida de Goiânia (2)

Valparaíso de Goiás (2)

Jataí (1)

Catalão (1)

Silvânia (1)

Luziânia (1)

Conforme boletim da SES-GO, os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. As confirmações foram feitas por critério laboratorial. “Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação”, diz a nota.

Goiás tem primeira morte por coronavírus

Goiás registrou a primeira morte por coronavírus, nesta quinta-feira (26/3). Se trata de uma mulher, de 66 anos, moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A paciente tinha um histórico de viagens a Brasília. Ela estava internada em um hospital da cidade e foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde morreu. A idosa era hipertensa e também teve dengue recentemente.

Por meio do Twitter, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), confirmou a informação e lamentou o ocorrido: “Dia triste. Goiás registrou 1ª morte por coronavírus. Senhora de Luziânia, de 66 anos, hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, teve dengue recentemente. Não resistiu. Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família. Que Deus conforte o coração de todos.”

Após a confirmação da morte da paciente, o Secretário da Saúde de Luziânia, José Walter Marques, explicou que todas as providências foram tomadas para testar as pessoas que tiveram contato direto com ela. Além disso, a pasta faz um levantamento para localizar pessoas que tiveram contato indireto com a idosa, para fazer um bloqueio epidemiológico.