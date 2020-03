Goiás tem primeira morte por coronavírus, confirma governo

Goiás registrou a primeira morte por coronavírus, nesta quinta-feira (26/3). Se trata de uma mulher, de 66 anos, moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A paciente tinha um histórico de viagens a Brasília. Ela estava internada em um hospital da cidade e foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde morreu. A idosa era hipertensa e também teve dengue recentemente.

Por meio do Twitter, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), confirmou a informação e lamentou o ocorrido com a seguinte mensagem: “Dia triste. Goiás registrou 1ª morte por coronavírus. Senhora de Luziânia, de 66 anos, hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, teve dengue recentemente. Não resistiu. Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família. Que Deus conforte o coração de todos.”

Primeira morte por coronavírus em Goiás: Saúde de Luziânia já trabalha em ‘bloqueio epidemiológico’

Em um vídeo, o Secretário da Saúde de Luziânia, José Walter Marques, explica sobre os procedimentos adotados a respeito do caso da paciente. De acordo com ele, todas as providências foram tomadas para testar as pessoas que tiveram contato direto com ela. Além disso, a pasta faz um levantamento para localizar pessoas que tiveram contato indireto com a idosa, para fazer um bloqueio epidemiológico.

Casos de coronavírus em Goiás

Até ontem (25/3), Goiás somava 35 pacientes infectados pelo novo coronavírus. As confirmações foram registradas em Goiânia (15), Rio Verde (6), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (1), Catalão (1), Silvânia (1) e Luziânia (1). Três casos confirmados por um laboratório particular ainda aguardam a atualização do local de residência das pessoas.

Com a morte da paciente de Luziânia, o Brasil contabiliza, até o momento, 61 óbitos causados pela covid-19. Quanto ao número de casos confirmados da doença, até esta manhã, foram notificados 2.567.

De acordo com atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta quarta-feira (25/3), era 2.433 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil. Até a data, foram registradas 57 mortes, sendo 48 no estado de São Paulo e seis no Rio de Janeiro. As regiões Norte, Nordeste e Sul registraram os primeiros óbitos, sendo um no Amazonas, um em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul.