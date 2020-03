Incêndio destrói ferro-velho no Parque Amazônia, em Goiânia

Um incêndio destruiu parte de um ferro-velho no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo testemunhas, o incidente teve início na madrugada desta quinta-feira (26/3). Parte da rede elétrica foi danificada pelas chamas e moradores da região ficaram sem energia.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros (CBMGO), as chamas se propagaram rapidamente pelo depósito de demolição de reciclagem por conta do tipo de material acumulado no ferro-velho, como madeira, plásticos, latarias e latas de tinta. As chamas tomaram grandes proporções.

Incêndio em ferro-velho no Parque Amazônia, em Goiânia, deixou um homem ferido

Informações preliminares apontam que, no momento do ocorrido, o proprietário estava no ferro-velho. Para sair do local, ele precisou pular alguns materiais e acabou machucando a perna, além de sofrer algumas queimaduras. O homem já foi socorrido e hospitalizado. Já de acordo com o CBMGO, uma vítima foi socorrida pela unidade de resgate após inalar fumaça.

O incêndio já foi controlado e os militares fazem o trabalho de rescaldo. Ainda não é possível dizer o que teria provocado as chamas. Mas ainda segundo as testemunhas, dois homens teriam ido ao local durante a madrugada e colocado algum tipo de líquido para iniciar o fogo. O caso será apurado.

Incêndio criminoso, em Goiânia

Um homem foi preso após atear fogo em casa para matar a ex-mulher e os filhos. O caso ocorreu na última segunda-feira (23/3), no Residencial Estrela Dalva, em Goiânia. A mãe e os dois filhos foram salvos por policiais militares responsáveis pelo patrulhamento na região.

Conforme a ocorrência, os PMs sargento Roberto e soldado Ienerci passavam pela Rua Fernandes quando avistaram uma grande quantidade de fumaça saindo de uma casa. Eles também foram abordados por populares, que informaram que um homem havia colocado fogo no barracão.

A equipe policial entrou no local por um corredor de acesso ao barracão, onde encontrou a mulher e os dois filhos na sala. A casa estava trancada por fora. Os três, que estavam atordoados pela fumaça, foram retirados do local e receberam os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO).