Bebê de 1 ano é salvo após cair em buraco de construção, em Rio Verde

Um bebê de 1 ano foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) após cair em um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade. O incidente ocorre na tarde desta quinta-feira (26/3), em uma construção, em Rio Verde, região Sudoeste do estado. De acordo com informações da corporação, o bebê foi encontrado após outra criança de 3 anos ouvir o choro dele e chamar os adultos da casa.

Ao ser acionada, a equipe de bombeiros militares verificou que a criança caiu em um estreito buraco com aproximadamente 3 metros de profundidade, conhecido como broca, que é um buraco escavado ao chão para ser preenchido por concreto servido como parte estrutural de uma edificação.

Com o emprego de técnicas e equipamentos de salvamento, o bebê de 1 ano foi resgatado sem ferimentos aparentes e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde. Ele foi acompanhado pela mãe. As circunstâncias de como o menino teria caído no buraco não foram divulgadas.

Antes de resgate de bebê de 1 ano em buraco de construção, bombeiros salvam vítima de incêndio

Um incêndio destruiu parte de um ferro-velho no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo testemunhas, o incidente teve início na madrugada desta quinta-feira (26/3). Parte da rede elétrica foi danificada pelas chamas e moradores da região ficaram sem energia.

Conforme informações do CBMGO, as chamas se propagaram rapidamente pelo depósito de demolição de reciclagem por conta do tipo de material acumulado no ferro-velho, como madeira, plásticos, latarias e latas de tinta. As chamas tomaram grandes proporções.

No momento do ocorrido, o proprietário estava no ferro-velho. Para sair do local, ele precisou pular alguns materiais e acabou machucando a perna, além de sofrer algumas queimaduras. O homem foi socorrido e hospitalizado. Já de acordo com a corporação, uma vítima foi socorrida pela unidade de resgate após inalar fumaça.

Ainda não é possível dizer o que teria provocado as chamas. Mas ainda segundo as testemunhas, dois homens teriam ido ao local durante a madrugada e colocado algum tipo de líquido para iniciar o fogo. O caso será apurado.