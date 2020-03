Homem é morto a pauladas em frente delegacia de Aparecida de Goiânia

Um homem foi morto a pauladas em frente a uma delegacia de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27/3), e o corpo foi encontrado pela manhã. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Valter Oliveira da Silva, de 37 anos, não tinha passagens pela polícia.

Ele foi morto com golpes de paulada na cabeça em frente ao 6º Distrito Policial da cidade. O local não funciona em regime de plantão, ou seja, no momento do ocorrido não havia ninguém na delegacia.

Madeira usada para matar homem em frente delegacia de Aparecida de Goiânia também foi deixada no local

A arma usada no crime, um pedaço de madeira usada para fixar placas de sinalização de trânsito, ainda estava no local. Equipes do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos.

Os policias fazem buscas por imagens de câmeras de segurança de locais próximos, além de fazer um levantamento do que poderia ter motivado o crime.

Homicídios em Goiás registram queda de 21% em 2019

Ao lado do secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, o governador Ronaldo Caiado apresentou, em janeiro deste ano, os indicadores criminais de 2019. Conforme os dados divulgados, houve queda de 21/8% nos casos de homicídio em Goiás. Já crimes letais em geral caíram 23%.

Conforme os dados, em 2019 Goiás registrou queda nos crimes violentos, com destaque para a redução de 21,8% nos casos de homicídios – numa taxa por 100 mil habitantes-, de 39,3% em casos de lesão corporal seguida de morte e de 43,8% nos casos de latrocínios. Juntos, os crimes letais caíram 23%.

Quanto ao crime de roubo, também houve redução, de acordo com os indicadores apresentados. No roubo de veículos houve registro de queda de 57,89%, roubos a transeuntes, queda de 45,88%, de carga, redução de 59,82%, roubos ao comércio, queda de 39,35% e roubos a residências, queda de 8,70%.