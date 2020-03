Número de leitos para pacientes com coronavírus poderá ser de 1.100, em Goiás

A somatória de leitos especiais para o recebimento de pacientes com coronavírus, causador da Covid-19, pode chegar a 1.100, em Goiás. É o que afirma o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), uma vez que, segundo ele, estão sendo preparadas “mais outras unidades que o Estado pode lançar mão nesse momento, na cidade de Luziânia, Itumbiara, além do Hospital das Clínicas de Jataí”.

De acordo com o governo do Estado, além dos leitos no interior, a Maternidade Oeste, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, será integralmente dedicada ao tratamento do Covid-19, com 180 leitos.

Conforme o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, o Estado terá a capacidade de chegar a cerca de 1.100 leitos, incluindo os 300 leitos do Hospital das Clínicas, que é Federal, mas foi colocado à disposição do governo.

Até agora, Goiás já tem 38 casos confirmados de coronavírus, com um óbito – uma idosa de 66 anos do município de Luziânia.

Em Goiânia, HCamp já está recebendo pacientes com coronavírus

Já está recebendo pacientes infectados pelo novo coronavírus o hospital de campanha HCamp, antigo Hospital do Servidor. O hospital, que está localizado no Parque Acalanto, em Goiânia, dispõe de 222 leitos que serão liberados de acordo com a demanda.

A disponibilização do hospital para atendimento exclusivo para pacientes com a Covid-19 é uma das formas que o governo de Goiás encontrou para evitar o colapso do sistema de saúde durante o pico da transmissão do vírus.

A unidade é gerenciada pela Organização Social Gerir, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), e foi destinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para receber os pacientes com coronavírus que precisem de internação.

O HCamp já possui insumos e mobiliário, e os cerca de 400 profissionais que trabalharão na unidade já atuam em situação de realidade, simulando atendimentos.