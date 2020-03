“O vírus está entre nós, nas ruas”, diz prefeito de Rio Verde em apelo 

A cidade de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, tem quatro pacientes com coronavírus. Do total de sete casos confirmados, até esta quinta-feira (26/3), três já foram curados. Os dados foram atualizados em boletim divulgado pelo prefeito Paulo do Vale. Dos quatro pacientes em tratamento, três são monitorados em casa e um está internado.

De acordo com o gestor municipal, o sétimo caso confirmado e o quarto em tratamento, é de uma mulher que já estava em isolamento social, desde o dia 17 de março. A paciente, se encontra em bom estado geral, assintomática e em tratamento domiciliar, teve contato com direto com um dos outros casos já confirmados.

Prefeito de Rio Verde faz apelo: “Isolamento social é a melhor medida a ser tomada neste momento”

Nesta sexta-feira (27/3), Paulo do Vale fez um apelos aos moradores da cidade. Em uma publicação no Facebook, o político reforçou que medidas extremas são tomadas para salvar a saúde dos moradores, assim como a economia.

Leia na íntegra:

Acabo de me reunir com presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde (ACIRV), Ivo Júnior. Estamos em um momento desolador e único na história de nossa cidade e, por essa razão, precisamos tomar medidas extremas para salvar nossa saúde e nossa economia. Infelizmente, Rio Verde teve seu primeiro caso de transmissão comunitária confirmada ontem. Isso é a prova incontestável que o vírus está entre nós, nas ruas, e sem sabemos de onde se origina. O isolamento social é a melhor medida a ser tomada neste momento. Ele deve seguir, como aponta o decreto até o dia 04 do próximo mês. Essa atitude é extrema sim e todos tem estão cobertos de razão em questionar. Mas, como médico que sou, antes de ser prefeito, preciso lutar pela saúde do maior número de pessoas sob meus cuidados.Teremos dias difíceis pela frente e iremos precisar de muito esforço e união para nos reerguermos dessa luta e escrevermos em nossa história a heroica resistência desta cidade que nunca se curvou à ninguém! Eu seguirei aqui, lutando pelo direito de todos vocês, pela vida de todos vocês. Sem esquecer ninguém!

Rio Verde confirma 7º caso de coronavírus

Até esta quinta-feira (26/3), Goiás tinha 38 casos coronavírus confirmados de coronavírus, sendo 21 deles em Goiânia. Ainda na noite de ontem, a prefeitura de Rio Verde confirmou o sétimo caso na cidade e a prefeitura de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, confirmou o primeiro registro da doença. Jataí também atualizou o boletim e confirmou o segundo registro da doença.

Segundo a prefeitura, o paciente de Águas Lindas de Goiás é o secretário de Meio Ambiente, Lúcio Mauro Rodrigues, de 46 anos, que contraiu o vírus em Brasília, onde a namorada mora. No último dia 25 ele fez o teste para a Covid-19. Por conta da tosse, o secretário procurou um hospital, onde foi diagnosticado com pneumonia viral. Ontem (26/3), saiu o resultado do exame, dando positivo para coronavírus.

Até o momento, uma morte foi confirmada no estado. Se trata de uma idosa, de 66 anos, moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A paciente tinha um histórico de viagens a Brasília. Ela estava internada em um hospital da cidade e foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde morreu. A idosa era hipertensa e também teve dengue recentemente. O marido dela está internado.