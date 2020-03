Prefeitura de Caldas Novas quer ajuda do exército contra coronavírus

O Prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, esteve na sede do Exército Brasileiro em Ipameri na tarde desta sexta-feira (27/3). O governante está buscando o apoio dos militares para enfrentar a pandemia de coronavírus no município turístico do Estado de Goiás.

Ele foi recebido pelo Coronel Azambuja, comandante daquele destacamento. Ele se mostrou favorável ao pedido, dispondo-se a auxiliar Caldas Novas no que for preciso.

Acima de tudo, o encontro é uma iniciativa da Prefeitura de Caldas Novas caso venha a surgir uma necessidade de auxilio nas demandas da saúde, em relação à pandemia de coronavírus.

Por fim, um exemplo, caso venha a ser necessário, seria a construção de um hospital de campanha pelos militares. Ele seria voltado para os infectados com coronavírus que precisarem de atendimento médico.

Casos de coronavírus em Caldas Novas

O município de Caldas Novas ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. Apesar disso, já existem três casos suspeitos na cidade. Além disso, havia outro caso suspeito, mas depois de realizado o teste para Covid-19, ele já foi descartado.

O primeiro caso suspeito é de um homem de 29 anos, que aguarda resultado do teste de coronavírus e está estável. O segundo caso é de uma mulher de 53 anos. Moradora do setor Parque Reall, ela deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ela apresentou insuficiência respiratória, e teve que passar pela intubação orotraqueal. Ela aguarda vaga da regulação para o Hospital de Doenças Tropicais [HDT] em Goiânia e está em estado grave.

O terceiro, e último, caso suspeito até o momento, é o de uma criança de três anos de idade. Segundo informações de um jornal local, a garota estava internada no Hospital Municipal da cidade apresentando pneumonia e infecção urinária. Apesar disso, o médico não recomendou o teste para coronavírus. Por fim, a mãe da criança entrou na justiça e conseguiu autorização para fazer o teste, cujo resultado ainda não ficou pronto.