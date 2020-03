Preso suspeito de estuprar jovem em festa de aniversário, em Campinorte

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos em uma festa de aniversário, em Campinorte, interior de Goiás. A denúncia foi feita pela própria vítima, que procurou a delegacia na manhã desta quinta-feira (26/3), para registrar a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Civil, a jovem relatou que estava na casa de uma amiga comemorando o aniversário dela, juntamente com outras duas pessoas. Todos ingeriam e, em certo momento, após encontrar-se sob forte efeito da bebida, pediu a uma amiga que lhe arrumasse uma cama para dormir. Durante a madrugada, acordou ainda sonolenta, com o homem tocando seus órgãos genitais.

Suspeito de estuprar jovem em festa de aniversário, em Campinorte, vai responder por estupro de vulnerável

Com base nas informações, a equipe de policiais civis saiu em diligências e localizou o autor, que ainda estava na cena do crime. Foi dada voz de prisão e realizada buscas no interior da casa, no sentido de encontrar algum possível produto alucinógeno, que não foi localizado.

A vítima e autor foram encaminhados ao Núcleo de Polícia Técnica Cientifica de Uruaçu, e submetidos a exames periciais. Ainda conforme a corporação, o autor responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Presídio de Uruaçu, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Denúncia

A denúncia contra o agressor é umas das principais formas de combate aos crimes relacionados à segurança das mulheres. A delegada Paula Meotti, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Goiânia, explicou que em casos como esses, a palavra da vítima tem relevância. A declaração foi dada em entrevista ao Dia Online, para uma matéria sobre o crime de importunação sexual.

“Todos os crimes contra a dignidade sexual, os crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem uma relevância muito grande, porque são crimes que normalmente são praticados em locais que não são públicos. Dificilmente um crime desse vai ter testemunhas”, disse Meotti.

No momento da denúncia, a vítima tem apoio tanto da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher quanto da Polícia Militar, que pode ser acionada pelo 190. A denúncia pode ser feita ainda pelo Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher, canal criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM). A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país.