Após 5 meses, obras na Praça do Cruzeiro são concluídas

A Prefeitura de Goiânia liberou, na última sexta-feira-feira (27/3), o trânsito na região da Praça do Cruzeiro após as obras do BRT Norte-Sul serem concluídas. Foi liberado o trânsito das Ruas 87, 89, 90, 88 e 86.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Seinfra, com a obra pronta no entorno da Praça do Cruzeiro, os serviços serão transferidos imediatamente para a Avenida 84, até a Praça Cívica, e, para não fechar o trânsito totalmente no trecho, o Consórcio responsável vai usar o mesmo método utilizado na construção da trincheira da 90, isto é, fechar a circulação somente para os ônibus, enquanto é executado o pavimento de concreto do corredor.

Após a conclusão dessa etapa é que será feita a pista para os demais veículos, com a requalificação total da via, envolvendo paisagismo e iluminação. O prazo para concluir as obras na Rua 84 é de 60 dias úteis.

Confirma o que foi feito na Praça do Cruzeiro

As obras do BRT na Praça do Cruzeiro foram iniciadas no dia 23 de outubro de 2019, mas foram paralisadas no final do ano para as festas natalinas, retornando no dia 11 de fevereiro de 2020, após o remanejamento dos postes pela Enel, mas os serviços foram suspensos pouco depois, devido à intensificação das chuvas na cidade.

No entorno da Praça foi construído o corredor em concreto para o BRT, o pavimento flexível em CBUQ, destinado aos demais veículos, e uma galeria de águas pluviais para melhorar a drenagem no local.

Os meios-fios foram reconstruídos e foram implantadas as calçadas acessíveis. A iluminação pública será revitalizada, com a substituição das lâmpadas de sódio por luminárias em led.

As obras das duas estações de embarque e desembarque de passageiros, uma de cada lado da Praça, já foram iniciadas. Elas seguem o mesmo estilo das que foram aprovadas pelo Iphan para a Praça Cívica, com estruturas mais leves e vidro transparente, permitindo a visualização dos bens tombados. Cada plataforma ocupará um espaço no passeio de 3,5 m de largura.

As plataformas deverão ser concluídas junto com toda a obra do BRT, no próximo mês de outubro.