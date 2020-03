Goiás compra 300 mil testes rápidos de coronavírus

Um total de 300 mil testes rápidos para o novo coronavírus foi adquirido recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em caráter emergencial. O teste rápido, cuja aquisição foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (27/3), viabiliza o diagnóstico do vírus causador da Covid-19 em aproximadamente 20 minutos.

Espera-se que os kits com os testes rápidos para coronavírus cheguem ao Estado de Goiás já na próxima terça-feira (31/3). Uma parte deles ficará em Goiânia, e a outra deve ser distribuídas aos municípios. Antes exclusiva a profissionais de saúde e pacientes com sintomas da Covid-19, a aplicação dos testes será expandida para atender também pacientes em unidades sentinela que estão espalhadas pelo estado.

Os testes foram adquiridos pelo valor de R$ 129 por unidade, da empresa Mawed Comercial Ltda., somando um valor de R$ 38,7 milhões.

Óbitos pelo coronavírus no país chegam a 92; em Goiás, 49 casos estão confirmados de pacientes infectados

Em nova atualização do Ministério da Saúde, o número de mortes chegou a 92, contra 77 registradas no dia 26/3. Em comparação com o início da semana, quando eram 25 óbitos, o número multiplicou por 3,68 vezes. A taxa de letalidade chegou ao máximo da semana, ficando em 2,7%.

O total de casos confirmados saiu de 2.915 para 3.417 hoje(27). O resultado de hoje marcou um aumento de 80% nos casos em relação ao início da semana, quando foram contabilizadas 1.891 pessoas infectadas.

O número de casos novos foi de 502, atingindo o número mais alto da série histórica. Ontem, o acréscimo foi de 482. Nos dias anteriores, o aumento havia sido menor, ficando na casa entre 232 e 345 casos.

São Paulo acumula 1.233 casos. O estado, epicentro da epidemia no país, é seguido por Rio de Janeiro (493), Ceará (282), Distrito Federal (230), Rio Grande do Sul (195) e Minas Gerais (189).

Também registram casos Santa Catarina (149), Paraná (119), Bahia (115), Amazonas (89), Pernambuco (56), Goiás (49), Espírito Santo (47), Rio Grande do Norte (28), Mato Grosso do Sul (28), Acre (25), Sergipe (16), Maranhão (13), Pará (13), Alagoas (11), Mato Grosso (11), Roraima (10), Paraíba (nove), Piauí (nove), Tocantins (oito), Rondônia (seis) e Amapá (dois).