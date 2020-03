Goiás registra 55 casos confirmados de coronavírus e 1 morte

Até este sábado (28/3), Goiás tem 55 casos confirmados de coronavírus e 1 morte causada pela doença – paciente de Luziânia que estava internada no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia. O boletim atualizado foi divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e aponta ainda que existem 1.973 casos suspeitos em investigação. Outros 573 já foram descartados.

Goiânia é a cidade que mais apresenta casos da covid-19, sendo 33 do total. Em seguida está Rio Verde, com sete casos; Anápolis, com quatro; Aparecida de Goiânia, com dois; Valparaíso de Goiás e Jataí, também com dois casos cada uma; já Catalão, Silvânia, Águas Lindas de Goiás, Goianésia e Hidrolândia registram 1 confirmação cada.

Governo de Goiás diz que monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de coronavírus

Segundo a SES-GO, os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. Conforme o boletim, os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

“O Governo de Goiás, por meio da SES-GO, monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de Covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros”, diz o texto que esclarece ainda: “Em virtude de problemas no registro de casos ocorridos no Sistema de Notificação, casos registrados como suspeitos em datas anteriores foram atualizados hoje [28/3]”.

Até ontem (27/3), foram notificados 49 casos de coronavírus em Goiás, o que representa aumento de 7 casos em apenas um dia.

Goiás compra 300 mil testes rápidos de coronavírus

Um total de 300 mil testes rápidos para o novo coronavírus foi adquirido recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em caráter emergencial. O teste rápido, cuja aquisição foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (27/3), viabiliza o diagnóstico do vírus causador da Covid-19 em aproximadamente 20 minutos.

Espera-se que os kits com os testes rápidos para coronavírus cheguem ao Estado de Goiás já na próxima terça-feira (31/3). Uma parte deles ficará em Goiânia, e a outra deve ser distribuídas aos municípios. Antes exclusiva a profissionais de saúde e pacientes com sintomas da Covid-19, a aplicação dos testes será expandida para atender também pacientes em unidades sentinela que estão espalhadas pelo estado.

Os testes foram adquiridos pelo valor de R$ 129 por unidade, da empresa Mawed Comercial Ltda., somando um valor de R$ 38,7 milhões.