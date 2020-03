Portal Dia Online produz campanha contra coronavírus

O Dia Online, uma das plataformas de notícias online mais acessadas do Estado de Goiás, divulgou neste sábado (28/3) um vídeo com o objetivo de auxiliar na conscientização de combate ao novo coronavírus, que tem se propagado pelo mundo todo, causando a preocupação da população e autoridades.

O vídeo, que consiste num animado clipe musical ao estilo xote, traz imagens ilustrativas com uma mensagem de conscientização e dicas de combate ao causador da Covid-19, responsável por quase 30 mil mortes no mundo todo.

Ao som de “corona não, corona não”, a peça publicitária destaca a importância extrema do importância do isolamento social – umas das principais estratégias de contenção da proliferação do coronavírus.

A higienização constante das mãos também é outro ponto cantado, literalmente, no vídeo, uma vez que essa é umas grandes recomendações médicas para evitar o contágio pelo Sars-CoV-2.

Confira o vídeo: