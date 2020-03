Ribeirão das Antas transborda e deixa moradores ilhados em Anápolis

O Ribeirão das Antas, em Anápolis, transbordou após uma forte chuva, ocorrida na noite desta sexta-feira (27/3), e deixou moradores ilhados. As famílias foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), que precisou isolar o local.

De acordo com informações da corporações, a água chegou a aproximadamente 1,5 metros e deixou três moradores ilhados em suas residências. As equipes, compostas por oito bombeiros militares e três viaturas, realizaram o salvamento das vítimas.

Além disso, várias ruas e avenidas de Anápolis ficaram alagadas após a forte chuva. Registros feitos por moradores mostram casas alagadas e móveis destruídos, além de carros cheios de águas e lama.

Após transbordamento do Ribeirão das Antas, em Anápolis, previsão é de mais chuva em Goiás

Em um comunicado publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cinco regiões do estado voltaram a ficar sob o alerta de chuvas fortes. Conforme a previsão, neste sábado (28/3), pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. As áreas afetadas são: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano.

Em caso de chuvas intensas, o Inmet reforça: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

A Defesa Civil também divulgou dicas de segurança em caso de alagamentos em vias publicas ou residências em dias de temporais: