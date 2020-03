Sargento da PM morre atropelado enquanto pedalava na GO-070

Um sargento da PM de Goiás morreu após ser atropelado enquanto pedalava na GO-070, próximo ao trevo de Caturaí. Após o atropelamento, cinco veículos se evolveram em um engavetamento, ocorrido na noite desta sexta-feira (27/3). Chovia forte na rodovia no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), em Inhumas, foi acionado para atender ocorrência de engavetamento, na GO-070, próximo ao trevo de Caturaí, envolvendo cinco veículos. Ao chegarem no local, as equipes foram informadas de que uma vítima havia sido atropelada e lançada no matagal.

Sargento da PM, atropelado enquanto pedalava na GO-070, foi lançado em matagal

Durante as buscas, a vítima foi encontrada sob um dos veículos na enxurrada. Ela foi identificada como Itamar Paulo Bueno, de 44 anos, sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO), lotado no 40° Batalhão da Polícia Militar da cidade de Inhumas. Ele foi socorrido, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas morreu momentos depois.

Segundo informações da corporação, uma outra vítima, que estava em um dos veículos, foi socorrida e após os primeiros socorros também foi encaminhada para a UPA de Inhumas. A identificação e o estado de saúde do paciente não foram divulgados.

Não há informações se no momento do atropelamento o sargento estava sozinho ou se pedalava com mais pessoas.

Bombeiros resgatam vítimas de acidente na GO-469, entre Trindade de Goianira

Também nesta sexta-feira (27/3), o Corpo de Bombeiros resgatou duas vítimas de um acidente na GO-469, entre Trindade de Goianira, envolvendo veículo de grande porte e um veículo de passeio.

No local, as equipes verificaram que haviam duas vítimas, sendo que uma delas estava presa nas ferragens. Foram usadas técnicas de salvamento veicular e de APH, para fazer a extricação do veículo e a retirada da vítimas, que foram transportadas ao Hospital Estadual de Urgências de Trindade (HUTRIN).