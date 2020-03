Sobe para 58 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Subiu de 56, sábado (28/3), para 58 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Estado de Goiás. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo (29/3), a taxa de mortalidade no estado é de 1,7%, sendo que permanece confirmada apenas uma morte pelo vírus em Goiás.

O Estado de Goiás já tem transmissão comunitária do vírus. Isso é, quando não é possível identificar onde ocorre o contágio. Já é possível considerar a transmissão comunitária, uma vez que o número de casos está ficando expressivo.

Segundo o secretário de saúde do Estado, Ismael Alexandrino, esse aumento já era esperado e que a tendência, ao longo das próximas semanas, é aumentar ainda mais tanto os casos suspeitos quanto os confirmados.

Coronavírus no Brasil

Primeiramente, ainda segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil já registra 4.256 casos confirmados de coronavírus. Além disso, todos os estados registraram casos e 13 apresentaram óbitos. O número de óbitos aumentou de 111 para 136 em 24h.

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (17), São Paulo (98), Distrito Federal (1), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (2).

Justiça proíbe aglomerações em Goiás

No último sábado (28/3), o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), atendendo um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), decidiu proibir a realização de eventos, aglomerações e manifestações de qualquer natureza até o dia 30 de abril, no Estado de Goiás.

A decisão foi do juiz plantonista Adegmar José Ferreira. A decisão atende um Pedido de Tutela Antecipada Antecedentes em Ação Civil Pública para Imposição de Obrigação de Fazer e Não Fazer interposto pelo MP-GO.

Além disso, na manhã deste domingo (29/3), o documento foi encaminhado ao governador Ronaldo Caiado, aos membros do MP-GO, ao secretário de Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar.

Por fim, em suas redes sociais, o governador de Goiás declarou que a decisão do magistrado será cumprida. Ele também afirmou que já informou a todos os responsáveis pela fiscalização em Goiás sobre a proibição das manifestações e aglomerações.