Abuso sexual: idoso é preso após abusar de criança, em Goiânia

Na tarde desta sexta-feira (30/3), a Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA) prendeu um idoso, de 80 anos, após denúncia de abuso sexual. A vítima é uma criança de 4 anos, filha de um dos vizinhos.

O autor foi flagrado acariciando a região genital da menor. A mão dele estava dentro da calcinha da vítima. Ao ser surpreendido durante a prática do crime, ele se afastou da menina. A DPCA foi informada e os policiais da especializada fizeram a prisão do idoso.

No momento da prisão ele estava em casa e admitiu a prática do crime. Ele foi encaminhado à carceragem e ficará a disposição do Poder Judiciário.

Por fim, nestas semanas de isolamento, com as crianças e adolescentes longe da escola, a DPCA alerta para os riscos de maior ocorrência de abusos sexuais. Os menores estão mais vulneráveis e os abusadores, quase sempre, são pessoas próximas, da família, amigos e conhecidos.

Além do abusos sexual, homem é preso ao dar soco em rosto de idosa, em Rio Verde

Um homem foi preso depois de dar um soco no rosto da mulher idosa; os óculos que a vítima usava foram quebrados. O caso ocorreu em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, no último domingo (29/3). Ao ser preso, segundo informações de policiais militares, ele jurou acertar as contas com a companheira, além de ameaçar a equipe.

Além disso, conforme relato da vítima, ela e o homem são casados há 10 anos e que sempre que ele ingere bebidas alcoólicas fica agressivo, aletrado e faz ameaças, como ocorreu neste domingo. Em um dado momento o companheiro ficou alterado e deu um soco em seu rosto.

Por fim, a idosa contou ao PMs que foi salva por seu neto, que chegou à residência no momento da agressão. Ao fazer a denúncia,a idosa relatou que não tem mais interesse de manter o relacionamento e pediu uma medida protetiva contra o então companheiro.