Com 2 casos em Itumbiara, Goiás soma 60 infectados pelo coronavírus

A cidade de Itumbiara, na região sul de Goiás, confirmou os dois primeiros casos de pacientes com coronavírus. Com isso, sobe para 60 o número de infectados no estado. Os dados foram atualizados na manhã desta segunda-feira (30/3), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Até o momento, há 1 óbito confirmado.

De acordo com nota da SES-GO, 1.626 casos suspeitos são investigados no estado e outros 660 já foram descartados. Até o momento, há 1 óbito confirmado – se trata da idosa de 66 anos, moradora de Luziânia, que estava internada no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, onde morreu.

Casos confirmados de coronavírus em Goiás estão em 13 cidades; capital tem maior número

Com esses dois novos casos, as confirmações foram registradas em 13 cidades goianas, sendo elas:

Goiânia (35)

Rio Verde (7)

Anápolis (4)

Aparecida de Goiânia (2)

Valparaíso de Goiás (2)

Jataí (2)

Itumbiara (2)

Catalão (1)

Silvânia (1)

Luziânia (1) – óbito

Águas Lindas de Goiás (1)

Goianésia (1)

Hidrolândia (1)

Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. Conforme o boletim, os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

A nota diz ainda: “O Governo de Goiás, por meio da SES-GO, monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de Covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros.”

Brasil registra 4.256 casos confirmados de coronavírus e 136 mortes

O Brasil registrou neste domingo (29/3) 4.256 casos confirmados de coronavírus. De acordo com as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país até às 16h, o número de óbitos aumentou de 114 para 136 em 24 horas.

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (17), São Paulo (98), Distrito Federal (1), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (2).