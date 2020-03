Em Itaberaí, candidatura de Janayna Wolpp movimenta cenário político

A corrida eleitoral no município goiano de Itaberaí ainda nem começou, mas já está deixando em polvorosa tanto a população quanto os quadros políticos que já se movimentam para disputar os cargos eletivos municipais. A bola da vez é a candidatura da presidente da Câmara Municipal, Janayna Wolpp, do PSC, nome bancado pela Assembleia de Deus, através do Bispo Oides, e pelo deputado federal Glaustin Fokus.

A candidata à prefeitura também chega com o apoio de nomes fortes como o senador Luiz do Carmo (MDB) e o deputado estadual Henrique César (PSC).

Diante da preparação para o nome de Janayna, do outro lado ‘da linha’ política o grupo do ex-deputado tucano Jean Carlo e do ex-prefeito Wellington Baiano, nomes que, curiosamente, agora, trabalham do mesmo lado, já se movimenta para colocar o nome de seus escolhidos no pleito.

Depois do insucesso no lançamento de Adriano Baiano, do DEM, o vereador Pereirinha (Pros) e Eliene, do PDT, foram os escolhidos para concorrem na chapa de prefeito e vice-prefeita.