Homem é preso ao dar soco em rosto de idosa, em Rio Verde 

Um homem foi preso depois de dar um soco no rosto da mulher idosa; os óculos que a vítima usava foram quebrados. O caso ocorreu em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, neste domingo (29/3). Ao ser preso, segundo informações de policiais militares, ele jurou acertar as contas com a companheira, além de ameaçar a equipe.

Conforme relato da vítima, ela e o homem são casados há 10 anos e que sempre que ele ingere bebidas alcoólicas fica agressivo, aletrado e faz ameaças, como ocorreu neste domingo. Em um dado momento o companheiro ficou alterado e deu um soco em seu rosto.

Companheiro preso por quebrar óculos com soco em rosto de idosa, em Rio Verde, ainda a ameaçou

A idosa contou ao PMs que foi salva por seu neto, que chegou à residência no momento da agressão. Ao fazer a denúncia,a idosa relatou que não tem mais interesse de manter o relacionamento e pediu uma medida protetiva contra o então companheiro.

A Polícia Militar foi acionada e o homem voltou a ficar agressivo, fazendo diversas ameaças contra a mulher, dizendo que acetaria as contas com ela. De acordo com a equipe da Polícia Militar, o preso ainda causou transtornos na delegacia ao xingar a companheira e dizer que “meteria advogado” em cima dos PMs.

O marido suspeito foi detido na 8º Delegacia Regional da Policia Civil de Rio Verde por violência doméstica.

Denúncia

A denúncia contra o agressor é umas das principais formas de combate aos crimes relacionados à segurança das mulheres. A delegada Paula Meotti, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Goiânia, explicou que em casos como esses, a palavra da vítima tem relevância. A declaração foi dada em entrevista ao Dia Online, para uma matéria sobre o crime de importunação sexual.

“Todos os crimes contra a dignidade sexual, os crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem uma relevância muito grande, porque são crimes que normalmente são praticados em locais que não são públicos. Dificilmente um crime desse vai ter testemunhas”, disse Meotti.

No momento da denúncia, a vítima tem apoio tanto da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher quanto da Polícia Militar, que pode ser acionada pelo 190. A denúncia pode ser feita ainda pelo Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher, canal criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM). A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país.