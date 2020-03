Movimento de cervejaria dá desconto em bares e restaurantes de Goiânia

A quarentena por conta do coronavírus (Covid-19) tem afetado bares e restaurantes em Goiânia e em todo País, além de outros diversos tipos de comércio. Pensando em tentar reverter estas perdas de alguma maneira, a cervejaria Stella Artois, da fabricante Ambev, criou o movimento “Apoie Um Restaurante”, que vale para várias cidades de todo Brasil. Assim, cada consumidor pode reverter R$ 100 para um estabelecimento, a partir de uma plataforma desenvolvida em parceria com a startup ChefsClub.

Na última sexta-feira (27/3), em entrevista por telefone à Rádio Sagres, durante o quadro do Aproveite a cidade, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurante em Goiás (Abrasel Goiás), Fernando Jorge, afirmou que, mesmo com o delivery funcionando, a queda das vendas do setor chega a 70% só nesta primeira semana.

Mais sobre o movimento Apoie um Restaurante

Na mecânica da campanha, os consumidores precisam acessar o site, e comprar um voucher de R$50. Posteriormente, esse voucher será usado em um dos restaurantes ou bares participantes, e trocados por produtos que totalizem R$100. Eles são válidos até o dia 31 de dezembro de 2020. A promoção é limitada a um voucher por CPF.

Desse modo, o cliente ganha 50% de desconto na compra. Além disso, a Stella Artois paga a outra metade, e o restaurante ou bar arrecada receitas mesmo de portas fechadas. O valor será 100% revertido aos estabelecimentos.

Além de Goiânia, serão disponibilizados milhares de cupons para resgate em diversas regiões do País. Assim, o objetivo do Apoie um Restaurante é reunir mais de 1 mil estabelecimentos de alimentação na plataforma.

Bares e Restaurantes em Goiânia

No total são 13 bares e restaurantes participando em Goiânia. São eles: Castro’s Bar e Restaurante, Fogo Nobre Restaurante e Choperia, Grilleto Grelhados, Hatsuki Sushi Lounge e Maluí Restaurante. Além desses, participam: Ory Bistrô, Pobre Juan, Resenha Bar e Restaurante, Troppo Restaurante e Choperia, Village Trinta e Três Bar e Restaurante, Viracopos, Kai na Boca Carnes Seladas e Quintal 86 Bar e Restaurante.