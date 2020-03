Não é momento de achismos, diz Caiado sobre necessidade de isolamento social

O governador Ronaldo Caiado se posicionou mais uma vez, no último domingo (29/3), a favor da necessidade de isolamento social como estratégia contra a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19. Pelo Twitter, Caiado compartilhou um vídeo onde o ministro da Saúde defende as medidas de isolamento, e disse que o momento não era para “achismos”.

No vídeo compartilhado por Caiado, o ministro Luiz Henrique Mandetta fala sobre a importância do isolamento uma vez que, um dos fatores importantes dele, é que é constatada a diminuição de acidentes que levam à internação de pacientes em leitos de UTI, gerante, consequentemente, mais vagas para pacientes com Covid-19.

“Quando a gente determina a paralisação [das atividades], imediatamente diminui os acidentes, diminui o trauma, e sobram os leitos que eram ocupados pelo trauma que ficam disponíveis para serem utilizados”, diz Mandetta no vídeo.

Na legenda do vídeo, Caiado chama a atenção para a fala do ministro e elogio seu trabalho realizado diante da crise do coronavírus. O chefe do Executivo estadual ainda afirma que o momento não é de achismos, em referência àqueles que cobram a retomada das atividades do comércio em Goiás.

Veja abaixo o texto publicado pelo governador juntamente com o vídeo:

“Olhem o recado que @lhmandetta, que executa belíssimo trabalho nessa pandemia de coronavírus. Reforçou importância do isolamento social neste momento tão delicado. Reitero o posicionamento do Ministério da Saúde: não é o momento de achismos, vamos pelo caminho técnico e científico”

“Não se trata de uma gripezinha”, alfinetou Caiado

Em uma publicação no Twitter anterior ao vídeo publicado, Ronaldo Caiado mais uma vez parabeniza o ministro da Saúde pelo trabalho desenvolvido contra o coronavírus e manda uma indireta para o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que “o coronavírus não se trata de uma ‘gripezinha'”.

Veja abaixo:

“O @lhmandetta, assim como eu, também é médico e sabe que o coronavírus não se trata de uma “gripezinha”. Parabéns pela coragem em defender medidas científicas e isolamento. Senão será uma tragédia mais do que anunciada! São vidas que estão sendo ameaçadas”