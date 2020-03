Para ‘animar’ goianienses em isolamento social, bombeiros tocam e cantam nas ruas

O isolamento social é uma medida considerada eficaz para a contenção da propagação do novo coronavírus, entretanto, tem seu lado negativo: para quem não está acostumado, ficar em casa sem poder sair pode ser bem desgastante. E para alegrar um pouco as pessoas que estão reclusas, e também para incentivá-las, a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás está levando música às ruas de Goiânia.

Na noite do último domingo (29/3), integrantes da Banda Sinfônica fizeram uma bela apresentação musical nas proximidades da Praça C, no Setor Bueno, em Goiânia. Interpretando a música ‘You raise me up’, de Josh Groban, os bombeiros fizeram com que os moradores dos prédios em frente enchessem suas varandas, encantados pela apresentação.

Veja o vídeo:

zoevideos.net/player/sf723131ecb5a1a7a7d167f29c0498ff7

Conforme o Corpo de Bombeiros, a intenção foi levar “um pouco de música e arte às pessoas, tocando canções e alegrando a noite dos moradores e transmitindo uma mensagem de paz e esperança durante este período de quarentena”.

A corporação confirmou também que a ação deve ser repetida em outros pontos da capital, e reforçou a campanha do governo de Goiás para que todos que puderem permaneçam em casa para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os pontos da cidade que receberão as apresentações musicais não serão divulgados, como meio de evitar aglomerações no local.

Corpo de bombeiros reforça recomendação de isolamento social expedida por Caiado

O governador Ronaldo Caiado se posicionou mais uma vez, no último domingo (29/3), a favor da necessidade de isolamento social como estratégia contra a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19. Pelo Twitter, Caiado compartilhou um vídeo onde o ministro da Saúde defende as medidas de isolamento, e disse que o momento não era para “achismos”.

No vídeo compartilhado por Caiado, o ministro Luiz Henrique Mandetta fala sobre a importância do isolamento uma vez que, um dos fatores importantes dele, é que é constatada a diminuição de acidentes que levam à internação de pacientes em leitos de UTI, gerante, consequentemente, mais vagas para pacientes com Covid-19.

“Quando a gente determina a paralisação [das atividades], imediatamente diminui os acidentes, diminui o trauma, e sobram os leitos que eram ocupados pelo trauma que ficam disponíveis para serem utilizados”, diz Mandetta no vídeo.

Na legenda do vídeo, Caiado chama a atenção para a fala do ministro e elogio seu trabalho realizado diante da crise do coronavírus. O chefe do Executivo estadual ainda afirma que o momento não é de achismos, em referência àqueles que cobram a retomada das atividades do comércio em Goiás.