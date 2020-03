Prefeitura de Goiânia inicia obras de galeria de águas pluviais na Leste-Oeste

A Prefeitura de Goiânia iniciou hoje, 30/03, a construção de uma galeria de águas pluviais na Avenida Leste-Oeste, nos cruzamentos com a Rua 44 e com a Avenida Contorno, no Centro. A obra é parte integrante da rede de drenagem do prolongamento da Leste-Oeste, que está sendo construída entre a Rua 74 e a GO-403, em Senador Canedo, com extensão de 8,1 km.

Nesses dois próximos dias, serão executadas as duas travessias para a implantação da rede, que possui 500 m de extensão e terá tubulação em concreto armado de 800 mm e 1000 mm de diâmetro. O prazo para conclusão é de 15 dias. Após, será executada a rede no cruzamento com a Marginal Botafogo.

Obras liberadas

A execução da obra atende às medidas contra a disseminação da Covid 19, editadas pela Prefeitura de Goiânia e pelo Governo do Estado, como o Decreto Nº 847, de 26 de março de 2020, assinado pelo Prefeito Iris Rezende e publicado na edição da última quinta-feira, no Diário Oficial do Município, que determina a continuidade das obras de infraestrutura que estão em execução na cidade, cuja interrupção possa comprometer a segurança da população ou caracterizar risco de vida.

Estão na relação do Decreto as obras de manutenção e expansão do Sistema Viário, incluindo obras de arte necessárias, tais como pontes, viadutos e trincheiras; de pavimentação de vias públicas; recuperação de erosões; implantação de galerias de águas pluviais; manutenção de iluminação pública; e obras consideradas emergenciais.

Está de acordo, também, com o Decreto Nº 9.644, de 26 de março de 2020, do Governador Ronaldo Caiado, que liberou o funcionamento de obras da construção civil relacionadas a energia elétrica, saneamento básico, hospitalares, penitenciárias, obras do sistema sócio educativo, obras de infraestrutura do poder público e aquelas de interesse social, bem como os estabelecimentos comerciais e industriais que lhes forneçam os respectivos insumos.

Avenida Leste-Oeste

Valor: R$ 32.827.407,49 (valor contratual)

Início da obra: 15 de julho de 2019

Previsão de conclusão: Final de 2020

Percentual de execução: 15%

Estágio da obra: Bueiros do Córrego Palmito e do Córrego da Onça já concluídos. Em execução a rede de drenagem, tendo sido concluída em vários trechos. Na Praça do Trabalhador, entre a Rua 44 e a Rua 68 o muro de arrimo está concluído. Entre a Av. Rasmussen e a chácara Jaime Câmara, no Bairro Feliz, falta a pavimentação e está aguardando estiagem. Entre o Bueiro do Córrego da Onça e a Rua 402, na Vila Viana, está em execução o muro de arrimo, e será executada a pavimentação.

Obras de arte na Avenida Leste-Oeste – iniciada no dia 20 de janeiro, com previsão de ser concluída em sete meses. Já executada a fundação do lado da pecuária e está em execução a fundação em frente à Rua 44.