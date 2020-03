Saúde de Aparecida de Goiânia adquire termômetros infravermelhos

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) adquiriu, para serem usados nas unidades de Saúde do Município durante o período de Pandemia do coronavírus (causador da COVID-19), 60 termômetros de têmpora infravermelhos para uso profissional. Os equipamentos, obedecendo às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), permitem medições rápidas de temperatura com precisão clínica e sem necessidade de contato com o paciente.

“Com esses termômetros reforçaremos os procedimentos preventivos e daremos celeridade à triagem dos usuários nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), já que a febre é um dos principais sintomas nos pacientes com COVID-19. Dessa maneira, as pessoas que apresentarem temperatura acima de 37.8ºC serão priorizadas no atendimento, receberão a máscara cirúrgica imediatamente e serão isoladas até a avaliação médica”, ressalta o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

Os 15 termômetros destinados às UPAs devem ser entregues para a SMS até na próxima terça-feira, 31 de março. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do teto de Média e Alta Complexidade (MAC) e do Piso de Atenção Básica (PAB) do Ministério da Saúde (MS). Os termômetros possuem sensor de longo alcance com distância aproximada para medição de 10cm com resultado em um segundo num visor de LCD com retro iluminação. Os parelhos ainda possuem alarme de febre e funcionam com bateria recarregável ou pilha de lítio.