Shows de violino encantam moradores nas varandas de Goiânia

Seguindo as orientações dos órgãos de saúde e também do decreto do governo de Goiás, as pessoas ficaram em casa, em quarentena devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). Isso alterou a rotina da população, diminuiu muito o fluxo de pessoas e carros nas ruas, e o silêncio se fez mais presente. Assim, para rompê-lo e ecoar música pelas ruas de Goiânia, o músico e violinista, Lucas Andrade Santana, criou o Projeto Violino na Varanda.

Os shows mobilizam as pessoas nas varandas ou janelas de seus apartamentos, enquanto o músico, no solo, toca clássicos da música mundial. A ideia de Lucas fazer concertos para serem ouvidos das varandas surgiu em uma ida à noite ao supermercado, por necessidade de comprar mantimentos para seus pais, que requerem cuidados especiais. Incomodado com o silêncio nos prédios e, consequentemente, com as pessoas em seus apartamentos, foi incentivado por uma cliente, e começou a tocar na rua. “A reação de quem ouviu foi ótima”, conta o músico.

Lucas relata que já possuía equipamento necessário para propagação e amplificação de som sem energia elétrica, devido a outro projeto, onde toca ao ar livre. “O que eu não imaginava é que o mundo iria parar (para apreciar a música) e que o projeto iria surgir de forma tão natural e necessária”, afirma.

Os horários de agendamento para o Projeto Violino na Varanda podem ser feitos pelo telefone (62) 99819-0223. Além disso, é possível acessar a página de Lucas no Instagram para mais informações.

Como funcionam as apresentações do Projeto Violino na Varanda

Após as primeiras apresentações pela capital, Lucas passou a receber pedidos pelas redes sociais e tem atendido, na medida do possível. “As apresentações são rápidas, cerca de 15 a 30 minutos e faço solo. Além disso, algumas pessoas têm me contratado para fazerem serenatas, por exemplo”, pontua.

Nas apresentações que o músico realiza na área interna dos condomínios, ele recebe uma contribuição solidária, que o ajuda a custear as despesas que tem para a realização da apresentação. “O meu trabalho em si como músico não estou cobrando durante esse período da quarentena. Foi a forma que encontrei para prestar a minha solidariedade às pessoas com aquilo que sei fazer”, ressalta.

Conforme o violinista, o momento atual pede que cada um faça sua parte e que o isolamento não é impedimento para exercitar a solidariedade e o amor ao próximo.

Sobre o violinista

Lucas Andrade Santana é músico, formado pela Universidade Federal de Goiás (turma de 1996) e pós-graduado em Planejamento e Logística de Eventos. Já atuou em várias orquestras de Goiânia. Em 2009, resolveu empreender na área de música e eventos, em todo o Estado de Goiás, especialmente em Goiânia e região metropolitana.