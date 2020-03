Sobe para 61 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Sobe para 61 casos confirmados de coronavírus no Estado de Goiás. Ainda na manhã desta segunda-feira (30/3), eram 60 casos. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda, na coletiva de imprensa diária para atualização do avanço da epidemia de coronavírus no Brasil.

Apesar disso, a Secretária de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) ainda não divulgou dados extras sobre o novo caso. Como qual a idade do paciente ou de qual município ele (a) é.

Sem incluir o novo paciente confirmado essa tarde, os casos confirmados estão divididos pelo Estado assim:

Goiânia (35)

Rio Verde (7)

Anápolis (4)

Aparecida de Goiânia (2)

Valparaíso de Goiás (2)

Jataí (2)

Itumbiara (2)

Catalão (1)

Silvânia (1)

Luziânia (1) – óbito

Águas Lindas de Goiás (1)

Goianésia (1)

Hidrolândia (1)

Até o momento, há 1 óbito confirmado, sendo a taxa de letalidade no Estado de 1.6%. Trata-se de uma idosa de 66 anos, moradora de Luziânia, que estava internada no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, onde morreu.

Por fim, quando falamos do Brasil, já são 4.579 casos confirmados de coronavírus. Também já somam 159 mortes por causa da doença, elevando a taxa de mortalidade para 3,5% em todo o território nacional.

Devido a pandemia de coronavírus, IPVA e licenciamento poderão ser pagos a partir de agosto

Para minimizar o impacto nas contas diante da pandemia do coronavírus, O Governo de Goiás prorrogou o prazo para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento Anual (CRLV). Acima de tudo, vencimentos datados até julho podem ser pagos a partir do dia 6 de agosto.

Além disso, o comunicado foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), no início da tarde desta segunda-feira (30/3), pelo Twitter.

“Somos sensíveis às dificuldades que todos os goianos sofrem nessa pandemia de coronavírus. Por isso, tomei mais uma atitude pra amenizar isso. Determinei que o DETRAN não cobre juros do IPVA e Licenciamento e o pagamento seja feito só a partir de agosto, conforme tabela”, escreveu o governador do Estado de Goiás.