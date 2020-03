Acusado de vários homicídios, líder de facção de Goiânia morre após confronto

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) conseguiu, na última segunda-feira (30/3), localizar um homem suspeito de ser um dos líderes de uma facção criminosa que agia em toda a Região Metropolitana de Goiânia. Ele era acusado da execução de vários homicídios na região, além do crime de tráfico de drogas. Após um confronto com a PMGO, segundo a corporação, ele acabou vindo a óbito.

Segundo informações da PMGO, equipes do 13º BPM/CPC, após compartilhamento de informações com a Delegacia de Investigações de Homicídios, a DIH, da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), foram informadas a respeito da localização do homem conhecido por ser um perigoso traficante de drogas responsável por diversos homicídios em Goiás.

De acordo com a corporação, além de haver um mandado de prisão contra o indivíduo, ele era um dos líderes de uma facção criminosa que agia em toda a Região Metropolitana de Goiânia. Em posse dessas informações, os policiais militares iniciaram na noite de ontem, segunda-feira (30/3), uma série de diligências policiais que foram concluídas com a localização do criminoso.

Suspeito de ser líder de facção de Goiânia teria reagido à abordagem policial e veio a óbito

O suspeito estava escondido numa residência localizada no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Durante a abordagem, o criminoso em questão estava armado com um revólver e não obedeceu às ordens das equipes. Segundo a Polícia Militar, ele reagiu à abordagem e chegou a efetuar diversos disparos contra os policiais.

Ainda conforme os policiais, diante do iminente risco de morte, os membros da corporação reagiram aos disparos. O suspeito foi alvejado e o Serviço Médico de Resgate foi acionado.

Entretanto, conforme a PMGO, apesar do esforço da equipe médica, o indivíduo não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Com ele, além do revólver calibre 38, foram localizados 1 quilo de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.