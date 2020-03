Covid-19: CASAG lança serviço de telemedicina para advocacia

A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG) informa que já está disponível para a advocacia mais um benefício inédito e exclusivo. Através do número 0800-042-0483, os inscritos e inscritas terão acesso a um serviço de telemedicina exclusivo, através do qual poderão tirar todas as dúvidas a respeito do novo coronavírus, bem como receber apoio psicológico e dicas alimentação, higiene e bem-estar, com auxílio de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada.

O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas. A equipe é formada pela dra. Barbara Silva Oliveira Fonseca (CRM/MG: 67896), responsável pela equipe médica; Dra. Ionete dos Santos Oliveira (Coren/MG: 357390), responsável pela equipe de enfermagem; Fabiula Lorena de Aguiar (CRN/MG: 219.91P), responsável pela equipe de nutricionistas; e Dra. Carla Lima Cattabriga (CRP/MG 9594), encarregada da equipe de psicólogos.

“Neste momento tão deliciado é fundamental este amparo. Não apenas direcionado à advocacia, mas por extensão às suas famílias. Entendo que para além da pandemia, teremos que lidar com um mal maior, que são as doenças psíquicas. As pessoas estão aflitas e todo auxílio é fundamental”, pondera Rodolfo Otávio Mota, presidente da CASAG.

Na semana retrasada, a CASAG instalou um comitê de combate ao novo coronavírus, presidido pelo médico intensivista Dr. Alexandre Richter, composto por profissionais de diversas áreas ligados à instituição, além do próprio presidente. As deliberações do comitê, norteadas exclusivamente por parâmetros técnicos, já redundaram em diversas medidas dentro da CASAG. Na última sexta-feira (27), a CASAG divulgou também a disponibilidade de linhas de créditos especiais para a advocacia goiana.

A Caixa também dá andamento à sua Campanha de Vacinação contra a gripe, que segue até o dia 7 de abril e vai atender a advogados e estagiários de todas as 54 subseções goianas. Até as 16h desta segunda-feira (30), 6.524 pessoas foram imunizadas.