Cultura em Casa: projeto da Secult difunde arte durante a quarentena

O governo de Goiás decretou quarentena no estado até pelo menos até o dia 4 de abril, devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). E passar por estes dias com acesso a cultura, de casa, facilita muito a vida das pessoas que estão em isolamento social. Arte e cultura trazem um alento! Assim, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) criou o projeto Cultura em Casa, com uma agenda on-line com várias manifestações artísticas para você aproveitar, se entreter e conhecer mais sobre Goiás.

O projeto Cultura em Casa começou no dia 30 de março e segue até quando durar a quarentena, com apresentações diárias, disponibilizadas em links nos canais virtuais da Secult Goiás: Facebook, Instagram e Youtube.

O material inclui comentários de especialistas a respeito de exposições e de filmes. Tem ainda dicas e análises para você não errar ao escolher o que assistir. Além disso, duas vezes por semana, o Projeto Cultura em Casa levará música ao goianiense, por meio do “Música na Varanda”.

Na programação tem também Vídeocasts de 10 minutos, com os artistas que farão as apresentações ou outros convidados. Você também poderá acompanhar espetáculos gravados; literatura encenada; tour pelos museus de Goiás; ciclos de palestras com temas variados, e registros de atividades diversas, que já aconteceram na Vila Cultural Cora Coralina, no Teatro Goiânia, no Museu da Imagem e do Som e na Escola de Artes Visuais.

Projetos on-line em prática na quarentena

Segundo a Secult Goiás serão difundidos pelo Cultura em Casa projetos aprovados pelos editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC 2018), que forem realizados no modo on-line. Ademais, haverá chamada pública simples para receber propostas aprovadas nos editais estaduais de cultura de 2018, que queiram realizar ações on-line. Assim, a chamada ficará aberta por 15 dias e os pedidos deverão ser encaminhados na plataforma de inscrição do FAC.