Goiânia tem 39 pessoas com covid-19; outras 13 cidades registram casos

Goiânia tem 39 pacientes com a covid-19. O número foi atualizado nesta terça-feira (31/3), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Ao todo, conforme o novo boletim, o estado soma 65 casos confirmados por critério laboratorial, divididos em 12 cidades. Cidade Ocidental não consta na lista, mas o primeiro caso da doença foi confirmado ontem (30/3), pela Saúde Municipal.

Entre os 65 casos confirmados, há um óbito confirmado – trata-se da idosa de 66 anos, moradora de Luziânia, que estava internada no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, onde morreu. Em Goiás, há 2.546 casos suspeitos em investigação. Outros 760 já foram descartados.

“Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação”, diz nota.

Goiânia e mais 13 cidades registram casos da covid-19

Segundo nota da SES-GO, as confirmações foram registradas nos seguintes municípios:

Goiânia (39)

Rio Verde (7)

Anápolis (4)

Aparecida de Goiânia (2)

Valparaíso de Goiás (3)

Jataí (2)

Itumbiara (2)

Catalão (1)

Silvânia (1)

Luziânia (1) – óbito

Águas Lindas de Goiás (1)

Goianésia (1)

Paranaiguara (1)

O 14º município goiano a confirmar caso de paciente com a covid-19 é Cidade Ocidental, na região do Entorno. A informação foi publicada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na noite desta terça-feira (30/3), mas o caso não aparece listado no boletim da SES-GO.

Se trata de um enfermeiro de 33 anos, que teria contraído a covid-19 no local de trabalho, no Distrito Federal. De acordo com a secretária de Saúde, Luciane Bernardes, as providências quanto ao paciente, morador da Cidade Ocidental, já foram tomadas e o homem já está em isolamento domiciliar. O texto esclarece também que os familiares do paciente estão na casa de parentes para evitar o contágio.

Atendimento de pacientes com covid-19, em Goiânia

Até esta terça-feira (31/3), o Hospital de Campanha (HCamp), em Goiânia, de uso exclusivo para casos de coronavírus, tem cinco pacientes internados em estado grave, entubados e respirando com ajuda de aparelhos, sendo 2 homens e 3 mulheres. Além desses, a unidade trata de oito pacientes em estado estável.