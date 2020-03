Goiás recebe repasse de R$ 100 milhões de deputados federais contra Covid-19

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), agradeceu os esforços dos 17 deputados federais e os três senadores por Goiás que se uniram para destinar recursos no valor de R$ 100 milhões para o combate ao Covid-19, doença do novo coronavírus, no estado. De acordo com o governador, o repasse “é oportuno e vai dar condições para a estruturação mínima de unidades de saúde nos extremos de Goiás, como em Porangatu e Luziânia”, além da abertura de leitos em Jataí.

Caiado afirmou que os R$ 100 milhões ajudam não só o Hospital de Campanha, o HCamp, em Goiânia, como também é oportuno para dar condições e estrutura mínima a outras unidades em pontos estratégicos no estado. Segundo ele, as emendas parlamentares, que iriam para outras áreas, numa mobilização do deputado federal Lucas Vergílio, foram remanejadas para o combate ao novo coronavírus. “Tivemos uma ação significativa, que extrapola os R$ 100 milhões, que vem em momento crucial”, afirmou.

O governador explicou também que houve esforço de toda bancada. “Todos se uniram a volta da nossa coordenadora, Flávia Morais [deputada federal e líder da bancada goiana no Congresso], e todos redirecionaram emendas que estavam destinadas a outras áreas”, contou.

Aplicação da verba contra Covid-19

De acordo com Ronaldo Caiado, a verba que foi adquirida pelos parlamentares federais e “vai dar condições para a estruturação mínima de unidades de saúde nos extremos de Goiás, como em Porangatu e Luziânia”.

A verba ainda vai contribuir, segundo Caiado, com a abertura de novos leitos em Jataí, onde o Hospital das Clínicas está sendo estadualizado e também em Itumbiara, onde um centro de saúde, conforme decisão da Justiça, foi repassado ao Estado. “Ele tem que ser todo mobiliado. Não tem nada, estrutura alguma, e são cerca de 200 leitos”.

Além disso, outro avanço que precisa ser feito, disse Caiado, é na aquisição de novos respiradores, camas e monitores.

Como contrapartida a essa decisão da bancada goiana, o governador disse que já pediu ao secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, que faça uma planilha com o que foi gasto com o dinheiro destinado.