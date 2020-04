Governo prepara duas mil refeições para população carente, em Goiânia

Nesta terça-feira (31/3), o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), promoveu uma ação social no Estádio Serra Dourada para a população carente. Foi feita a preparação de duas mil refeições que serão entregues durante a noite para moradores em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social. Também haverá entrega para profissionais da saúde.

A ação acontece durante o momento de pandemia de coronavírus, onde a população carente é a mais afetada. Todos os alimentos arrecadados pela Seel foram preparados de forma voluntária por fiéis da Paróquia Divino Espírito Santo.

Durante a preparação dos alimentos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez uma live, onde conversou com o pessoal que estava no Estádio Serra Dourada.

Pelas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado também agradeceu o trabalho dos voluntários e comentou: “Neste momento, atos solidários podem salvar vidas!” .

Por fim, máscaras e toucas foram entregues para todos os voluntários que participaram da ação. Eles também tinham à disposição álcool em gel para a higienização frequente das mãos. Também foram adotados procedimentos de segurança, como o distanciamento entre as mesas e equipamentos de pelo menos dois metros.

Voluntários para ajudar a população carente

Primeiramente, entre os voluntários estavam as cantoras Maiara e Maraísa e o cantor Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba. Maraísa reforçou a importância das ações que colaborem com as pessoas em estado de vulnerabilidade.

Além disso, a distribuição das refeições será realizada por diferentes instituições: Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Paróquia Menino Coração de Jesus, Paróquia Divino Espírito Santo. A ação também atenderá pessoas em situação de rua através do Santuário Sagrada Família e do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Por fim, para continuar realizando um atendimento social, a Seel montará um stand para doação de alimentos, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Para evitar aglomerações, as entregas serão realizadas no sistema drive-thru, sem que o /motorista precise sair de seu veículo.