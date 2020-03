Hospitais privados em Goiás têm 4 pacientes com covid-19 e 90 suspeitas

Hospitais privados, em cinco cidades de Goiás, têm quatro pacientes diagnosticados com a covid-19 e 90 pacientes com suspeita da doença. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30/3), pela Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg).

De acordo com o boletim, o número corresponde a atendimentos realizados em unidades de saúde associadas da Ahpaceg. Os 90 pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus estão divididos em unidades particulares em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Rio Verde.

Hospitais privados em Goiás, associados da Ahpaceg, divulgarão boletim diário sobre casos de coronavírus

A nota, publicada no site da associação, diz ainda que, a partir de agora, além da notificação às autoridades da área da saúde, a Ahpaceg também passará a divulgar regularmente os números referentes a seus associados. O objetivo é “dar maior transparência aos atendimentos relacionados ao novo coronavírus.”

Leia o boletim na íntegra:

A Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) divulgou na tarde desta segunda-feira, 30, o primeiro boletim de atendimentos em instituições associadas relacionados à pandemia Covid-19. O boletim revela que há 90 casos suspeitos e 4 confirmados de pacientes com o novo coronavírus internados nos hospitais associados da Ahpaceg em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Rio Verde. Com o objetivo de dar maior transparência aos atendimentos relacionados ao novo coronavírus, a partir de agora, além da notificação às autoridades da área da saúde, a Ahpaceg também passará a divulgar regularmente os números referentes a seus associados.

Casos confirmados de covid-19 em Goiás

Subiu para 61 o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás. Ainda na manhã de segunda-feira (30/3), eram 60 casos (lista abaixo). Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde durante a tarde, em uma coletiva de imprensa, realizada diariamente para atualização do avanço da pandemia de coronavírus no Brasil.

Com dois novos casos em Itumbiara, na região Sul do estado, as confirmações foram registradas em 13 cidades goianas, sendo elas: