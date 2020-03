Incêndio em pneus de borracharia compromete visão na BR-153

Um incêndio em um amontoado de pneus na calçada de uma borracharia, em Aparecida de Goiânia, causou muita fumaça e atrapalhou a visibilidade de motoristas que transitavam pela BR-153. O incidente teve início da manhã desta terça-feira (31/3).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) em Aparecida de Goiânia, o incêndio ocorreu nos pneus que estavam na calçada de uma borracharia localizada na Avenida Brasil Central, no Setor Nossa Senhora de Lourdes.

Além de comprometer visão na BR-153, incêndio em pneus de borracharia atinge redes elétrica e telefônica

Ainda conforme a corporação, o incêndio causou muita fumaça, comprometendo a visibilidade na BR-153. Além disso, o fogo também estava atingindo as redes elétrica e telefônica que ficam próximas ao local. As equipes utilizaram 300 litros de água, pás e enxadas para extinção e rescaldo.

O incêndio não deixou vítimas. Também não se sabe o que teria dado início às chamas.

Incêndio destrói ferro-velho, em Goiânia

No último dia 26, um incêndio destruiu parte de um ferro-velho no Parque Amazônia, em Goiânia. Parte da rede elétrica foi danificada pelas chamas e moradores da região ficaram sem energia.

Conforme informações do CBMGO, as chamas se propagaram rapidamente pelo depósito de demolição de reciclagem por conta do tipo de material acumulado no ferro-velho, como madeira, plásticos, latarias e latas de tinta. As chamas tomaram grandes proporções.

No momento do ocorrido, o proprietário estava no ferro-velho. Para sair do local, ele precisou pular alguns materiais e acabou machucando a perna, além de sofrer algumas queimaduras. O homem foi socorrido e hospitalizado. Já de acordo com a corporação, uma vítima foi socorrida pela unidade de resgate após inalar fumaça.

Ainda não é possível dizer o que teria provocado as chamas. Mas segundo testemunhas, dois homens teriam ido ao local durante a madrugada e colocado algum tipo de líquido para iniciar o fogo. O caso será apurado.