Motorista bêbado tomba bitrem carregado com soja, em Rio Verde 

Um motorista bêbado foi preso após a carreta bitrem que conduzia tombar próximo ao anel viário de Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (30/3) e de acordo com a Polícia Militar, após o tombamento, o caminhoneiro ainda estava exaltado e nervoso.

A ocorrência foi registrada por policiais militares do 8° Comando Regional da PMGO. A equipe foi solicitada para comparecer a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, pois havia ocorrido um acidente envolvendo um veículo de carga e o motorista, ao ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, estava exaltado e apresentando sinais de embriaguez.

Os policiais chegaram na unidade de saúde enquanto o motorista era atendido pelos médicos. Ainda no local foi feito um teste do bafômetro, que constatou que ele dirigia bêbado.

Motorista bêbado tombou bitrem carregado com aproximadamente 55 toneladas de soja, em Rio Verde

Em seguida, a equipe foi até o local do acidente. A carreta bitrem, conduzida pelo motorista bêbado, estava carregada com aproximadamente 55 toneladas de soja. Foi constatado que o veículo transitava no sentindo Montividiu/Rio Verde/Anel Viário quando saiu da pista e tombou. O local tem muito movimento de veículos.

Ainda não se sabe o que teria feito o motorista perder o controle sair da pista, além da embriaguez ao volante. O acidente não deixou outras vítimas e nem envolveu outros veículos. A equipe retornou para a UPA deu voz de prisão ao motorista.

Depois de passar por exames, ele foi encaminhado à delegacia de Rio Verde para os procedimentos legais.

Acidentes e flagrantes de motoristas bêbados

De acordo com boletim do resultado operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Goiás, nas últimas 24 horas, foram aplicadas 83 notificações de multas por infrações diversas. Do total, dois motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, oito foram notificados por ultrapassagens proibidas e dois motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.