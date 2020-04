Aulas não presenciais em escolas do Estado são prorrogadas

Na tarde desta quarta-feira (1/4), o Conselho Estadual de Educação (CEE) decretou que as aulas não presenciais e presenciais com uso de tecnologia, nas rede pública e particular, estão prorrogadas até o dia 30 de abril. A prorrogação valerá mesmo que o decreto estadual de suspensão das aulas, que vai até 4 de abril, não seja prorrogado.

A prorrogação vem em busca de atender a orientação da Secretária de Saúde Estadual de Goiás (SES-GO), para evitar a disseminação de coronavírus no Estados de Goiás.

A volta as aulas rapidamente é uma possibilidade cada vez mais distante, tendo em vista que o país e o Estado ainda não chegou no pico de contaminação da pandemia. Além disso, ainda deve levar algum tempo até que a situação se normalize.

Coronavírus em Goiás

Sobe para 73 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Estado de Goiás. Basicamente, houve um aumento de 13 casos de terça (31/3), para hoje. Os dados são da Secretária de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), que divulgaram o boletim epistemológico na tarde desta quarta-feira (1/4).

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).

Além disso, a primeira morte por coronavírus registrada em Goiás é de uma idosa de 66 anos, moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o governo estadual, ela era hipertensa, tinha diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e teve dengue recentemente.

Também é importante lembrar que existem outras sete mortes no Estado em investigação.

Por fim, o Ministério da Saúde confirmou 1.119 novos casos de pacientes contaminados por coronavírus nas últimas 24 horas. De terça para hoje o país foi de 5.717 casos para 6.836. Também foram registradas 39 mortes em um único dia. Eram 201 na terça-feira e agora são 240.