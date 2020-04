Coronavírus: universidades de Goiás produzem EPIs para profissionais de saúde

Armando-se de conhecimento científico, universidades de Goiás têm trabalhado em conjunto para desenvolver e oferecer à sociedade métodos de combate ao novo coronavírus. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) começou a fabricar máscaras de proteção destinadas aos profissionais de saúde a partir de um modelo desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), produzido em impressora 3D.

Segundo informações da PUC Goiás, a universidade integra uma rede que está produzindo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde que estão atuando na luta contra o coronavírus em Goiás.

Conforme a instituição, são peças utilizadas na montagem de equipamentos conhecidos como FaceShields (para proteção do rosto). Essas máscaras são feitas a partir de modelos desenvolvidos e produzidos em impressoras 3D pela UFG, que também tem atuado no combate ao corona no estado.

Na PUC Goiás, a ação é liderada pelo coordenador do Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas (Mepros) e do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da universidade, professor Marcos Lajovic. De acordo com ele, o EPI é composto por duas peças impressas em 3D, mais uma folha feita de um plástico rígido e transparente e um elástico.

A expectativa é produzir 20 conjuntos de peças para a montagem dos protetores por dia.

Também em ação contra coronavírus, IFG realizou doação de álcool em gel produzido no instituto

Na última semana, o Instituto Federal de Goiás (IFG), por meio do Câmpus Luziânia, realizou a doação do primeiro lote de álcool em gel produzido no câmpus para a prevenção do coronavírus. Autorizado pela Vigilância Sanitária, foram doados inicialmente 81 frascos de 500ml para a Secretaria Municipal de Saúde, que distribuirá o material para as unidades de saúde da cidade e para as famílias com maior vulnerabilidade social.

A Secretaria recebe os frascos na sexta-feira, 27 de março. Produzido pelos professores de Química Leonardo François, chefe de Departamento de Áreas Acadêmica, e Romany Aires, coordenadora o curso técnico integrado em Química, e professores Simone Paixão, gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, e Reinaldo Reis, diretor-geral do câmpus, o primeiro lote foi viabilizado pela parceria com a Associação Comercial e Industrial de Luziânia (ACIL), que arrecadou doações dos empresários e comunidade da região.