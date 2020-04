Goiás receberá 13.717 testes rápidos para coronavírus

O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta quarta-feira (1/4), que o Estado de Goiás irá receber 13.717 testes rápidos para identificar coronavírus. Ao todo, serão 500 mil testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 que serão distribuídas por todo o país. A expectativa é que eles cheguem até o fim da semana.

Os testes irão atender os profissionais que atuam nos serviços de saúde de todo o país. Eles também atenderão agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis com sintomas de síndrome gripal.

Além disso, este é o primeiro lote de um total de 5 milhões de testes rápidos. Todos eles adquiridos pela Vale e doados ao Ministério da Saúde.

Goiás, e o Centro-Oeste inteiro receberá os materiais por voos comerciais, cargueiros ou ainda por rodovias. Serão 35,5 mil para o Centro-Oeste.

Os testes estão em análise pelo INCQS. Além disso, o Ministério da Saúde está ajustando as instruções e elaborando uma nota informativa com recomendações e orientando o uso para garantir a adequada utilização pelos Estados e Municípios.

Por fim, o restante dos testes rápidos doados pela Vale deve chegar ao Brasil ainda no mês de abril. A previsão é de entrega de 1 milhão de testes por semana. Do montante de 500 mil testes já recebidos, parte vão compor uma reserva técnica do Ministério da Saúde e os demais estão sendo utilizados pelo INCQS na avaliação de qualidade.

Sobe para 73 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Sobe para 73 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Estado de Goiás. Basicamente, houve um aumento de 13 casos de terça (31/3), para hoje. Além disso, os dados são da Secretária de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), que divulgaram o boletim epistemológico na tarde desta quarta-feira (1/4).

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).