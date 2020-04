Governo de Goiás se manifesta sobre suposta prorrogação de quarentena

Após a circulação de informações na internet dando conta de que o governador Ronaldo Caiado (DEM) estaria na intenção de prorrogar a quarentena no estado de Goiás até o dia 1/5, a assessoria do governo veio a público e esclareceu que se trata de uma informação falsa. Conforme a assessoria, ainda não há “qualquer posição” sobre o decreto que impõe as medidas contra o novo coronavírus e que terminam no dia 4/4.

O esclarecimento foi divulgado na madrugada desta quarta-feira (1/4), uma vez que uma postagem falsamente atribuída a Caiado informa que ele decidiu prorrogar a quarentena no estado em atendimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Veja abaixo:

De acordo com a assessoria do governo, “ainda não tem qualquer posição sobre o decreto que termina dia 4, se vai haver prorrogação e quanto tempo”, e que assim que a decisão for tomada, haverá anúncio dela através dos meios oficiais.

Governo de Goiás divulgou cartilha do que abre e fecha na quarentena

O governo de Goiás não tem medido esforços para conscientizar a população sobre a importância de manter o isolamento social durante o período de quarentena.

Através da Secretaria da Casa Civil, o governo divulgou uma cartilha contendo as atualizações no decreto do governador que adequou as regras da situação de emergência na Saúde Pública, informando quais estabelecimentos podem e quais não podem abrir no período de quarentena.

Segundo a Casa Civil, a cartilha, intitulada Abre e Fecha, tem como objetivo “facilitar a aplicação do decreto 9.633, de 13 de março de 2020, que determinou as regras do isolamento social para conter a propagação do novo coronavírus em Goiás”.

Na imprensa e em suas redes sociais, Caiado tem defendido as medidas de isolamento social e fechamento de comércios, e reitera que seu compromisso primordial é com a vida humana. “Meu compromisso principal é salvar vidas. Estou conduzindo uma nova rodada de negociações com o setor empresarial e os critérios para a flexibilização do isolamento em Goiás serão técnicos e científicos”, afirmou.

Leia a cartilha aqui.