Motorista bêbado faz manobra, invade rotatória e é detido, em Goiânia

Um motorista bêbado foi detido após fazer uma manobra perigosa e invadir o canteiro central de uma rotatória. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (31/3), entre a Avenida Pedro Paulo de Sousa e a Avenida Boulevard Conde dos Arcos, no Setor Goiânia II, na capital. Ninguém se feriu.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista estava visivelmente bêbado e ainda tentou fugir do local com uma lata de cerveja na mão. Ele perdeu o controle da direção ao fazer uma manobra perigosa na rotatória; o carro só parou ao bater em dois coqueiros plantados no canteiro central.

Com fortes sinais de embriaguez, motorista bêbado que invadiu rotatória se negou a fazer teste do bafômetro

Conforme a ocorrência, o condutor apresentava fortes sinais de embriaguez e com o cheiro forte de cerveja. No entanto, ao ser abordado, o homem se negou a fazer o teste do bafômetro. Diante dos fatos, a equipe policial realizou a apreensão do veículo e lavrou o auto de infração.

O veículo foi conduzido a um pátio conveniado com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), pelo guincho do batalhão de trânsito. Já o motorista foi levado à Central de Flagrantes, para as providências necessárias.

Motorista bêbado tomba bitrem carregado com soja, em Rio Verde

Na noite da última segunda-feira (30/3), um motorista bêbado foi preso após a carreta bitrem que conduzia tombar próximo ao anel viário de Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás.

A ocorrência foi registrada por policiais militares do 8° Comando Regional da PMGO. A equipe foi solicitada para comparecer a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, pois havia ocorrido um acidente envolvendo um veículo de carga e o motorista, ao ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, estava exaltado e apresentando sinais de embriaguez.

Os policiais chegaram na unidade de saúde enquanto o motorista era atendido pelos médicos. Ainda no local foi feito um teste do bafômetro, que constatou que ele dirigia bêbado.

