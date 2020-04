Município de Trindade confirma primeiro caso de coronavírus

O município de Trindade confirmou nesta quarta-feira (1/4), o primeiro caso de coronavírus (Covid-19). A informação foi dada pela Prefeitura Municipal, por meio do Gabinete de Operação de Emergência e Saúde.

A paciente contaminada é uma mulher e está estável. Ela já está em isolamento hospitalar e sua família em quarentena domiciliar. Além disso, os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde estão realizando o monitoramento permanente e também está prestando toda a assistência necessária para o tratamento e a pronta recuperação.

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, reforça que não é o momento de flexibilizar as medidas de combate ao coronavírus. Consequentemente, o prefeito prorrogou, por tempo indeterminado, a suspensão das aulas na rede municipal de ensino e Cmeis.

Por fim, o prefeito também afirma que as atividades do Centro Administrativo e das secretarias continuarão sendo realizadas por atendimentos online e via telefone. Já a reabertura do comércio em geral dependerá das recomendações das autoridades sanitárias, em nível municipal, estadual e federal.

Rio Verde contabilizando mais dois pacientes curados do coronavírus

Mais dois pacientes diagnosticados com coronavírus em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, foram curados da doença. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (31/3), pelo prefeito Paulo do Vale. A cidade tem sete casos confirmados, sendo que destes, cinco já receberam alta e dois continuam em tratamento.

Dos dois pacientes que ainda estão com a covid-19. O primeiro está em isolamento domiciliar, sendo acompanhado por equipes da Saúde. O outro está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, com quadro estável, mas respirando com ventilação mecânica.

Por fim, o prefeito de Rio Verde comemora cura de mais dois pacientes diagnosticados com coronavírus: “Temos mais 02 pacientes recuperados! Nossa cidade ainda contabiliza os mesmos 07 casos positivos desde a semana passada, sendo: 05 casos já receberam alta e estão curados. 01 segue em isolamento domiciliar. 01 está internado, respirando com auxílio de aparelhos”, escreveu o gestor municipal.