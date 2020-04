Rede privada em Goiás tem 66 pacientes com suspeita de coronavírus

O número de pacientes com suspeita de coronavírus, atendidos em hospitais da rede privada, abaixou de 90 para 66, conforme boletim publicado nesta terça-feira (31/3), pela Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg). Em contrapartida, o número de casos confirmados da doença subiu de 4 para 7.

Os primeiros números, publicados na segunda-feira (30/3), apontavam 90 casos suspeitos, 4 confirmados e nenhum óbito em hospitais associados da Ahpaceg em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Rio Verde. O novo boletim continua sem registro de mortes causadas pela doença.

Ao todo, 73 pacientes estão internados em hospitais privados em Goiás, associados da Ahpaceg. De acordo com a nota, a associação notifica aos órgãos de saúde sobre os atendimentos de casos suspeitos e confirmados de coronavírus.

Casos confirmados de coronavírus em Goiás

Trindade registrou, na noite desta terça-feira (31/3), o primeiro caso confirmado de coronavírus. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal, por meio do Gabinete de Operação de Emergência e Saúde. A paciente é uma mulher que já está em isolamento hospitalar. Ela passa bem.

Conforme o comunicado, a família dela também está em quarentena domiciliar. Todos são monitorados por equipes da Saúde, “que prestam toda a assistência necessária para o tratamento e a pronta recuperação.”

Segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgada nesta terça (31/3), as confirmações foram registradas em 13 municípios de Goiás, sendo eles:

Goiânia (39)

Rio Verde (7)

Anápolis (4)

Aparecida de Goiânia (2)

Valparaíso de Goiás (3)

Jataí (2)

Itumbiara (2)

Catalão (1)

Silvânia (1)

Luziânia (1) – óbito

Águas Lindas de Goiás (1)

Goianésia (1)

Paranaiguara (1)

O 14º município goiano a confirmar caso de paciente com a covid-19 foi Cidade Ocidental, na região do Entorno. A informação foi publicada pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite de terça-feira (30/3), mas não aparece na lista divulgada pela SES. Com a confirmação em Trindade, o estado já tem 15 cidades com registro de pessoas infectadas pelo coronavírus.